يلا شوت Zamalek|إفريقيا يا زمالك مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي داي بث مباشر يلا شوت ...

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يلا شوت الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر

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بداية المباراة || ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الزمالك النجم الساحلي التونسي

د 15 || مرور ربع ساعة من المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي

د 19 || ضربة ركنية للزمالك يبعدها دفاع النجم لتصل لكهربا داخل منطقة الجزاء ومن لمسة واحدة يسدد بقدمه اليسرى ولكن أعلى من العارضة وضربة مرمى للنجم الزمالك ( 0 – 0 ) النجم الساحلي

30 || مرور نصف ساعة من المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي

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د 36 || جوووووووووول ! الزمالك يتقدم بهدف لمحمود كهربا الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

نهاية الشوط الأول || الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي || محمود كهربا 36′

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مواجهات الزمالك والنجم الساحلي في الكونفدرالية ودوري الأبطال – توقعاتك لمباراة اليوم

تشكيلة الزمالك الرسمية أمام النجم، أعلن جروس تشكيلة الزمالك الرسمية لمواجهة النجم منذ لحظات، وجاءت التشكيلة على النحو التالي: محمود جنش لحراسة المرمى، عبد الله جمعة، محمود الونش، محمود علاء، حمدي النقاز، محمود زيزو، طارق حامد، يوسف أوباما، كهربا، عمر السعيد، إبراهيم حسن، وهي تشكيلة متوقعة قبل بداية مشاهدة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة.

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