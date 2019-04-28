المصريين استطاعوا الفوز بالمدلايات الذهبية في رفع الاثقال

توجا المصريان أحمد سعد وفازت رانيا محمود : بـ3 ميداليات ذهبية في مسابقة رفع الاثقال بوزن 71 كجم بالبطولة لرفع الأثقال في استاد القاهرة، بعدما قدرت علي رفع 97 كجم في الخطف، و122 في الكلين، لتفوز بالميدالية الذهبية في المجموع بإجمالي 219 كجم.

وقد فاز احمد سعد بـ3 ميداليات ذهبية بعد أن رفع 134 كجم في الخطف و 168 كجم في الكلين، ليتوج بالميدالية الذهبية والمجموع 302 كجم.

وجأت التونسية يسرا لابيدى ببرونزية و فضيتين ، وحصلت على برونزية في الخطف بعدما حملت 81 كجم، وحصلت على فضيتى الكلين والمجموع بعدما رفعت 105 كجم كلين وإجمالي المجموع 186 كجم.

وجاء لاعب مدغشقر توجونيرينا الآن في المركز الثاني بعد أن استطاع رفع 133 كجم في الخطف و167 كجم في الكلين، ليحصل على إجمالي 300 كجم .