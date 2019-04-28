رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية الإفريقية 2019| رابط مباراة...

إليكم رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم، حيث مشاهدة مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي التونسي، تأتي في مباراة الذهاب، من مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

الآن إليكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشرة اليوم.

2019.موعد مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية 2019، حيث سيكون الموعد مع موعد مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الاحد، وذلك في جدول مباريات كاس الكونفدرالية الإفريقية، والتي يستقبل من خلالها الزمالمك المصري النجم الساحلي التونسي، على أرضية ستاذ برج العرب، وذلك في موعد مباراة الذهاب من دور لنصف النهائي من كاس الكونفدرالية، التي سيدخلها كل طرف، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية قبل موعد مباراة الإياب بتونس الشهر القادم.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

جاء في جدول مباريات نصف نهائي مباريات الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019، انه موعد مباراة الزمالك القادمة والنجم الساحلي التونسي، سيكون اليوم الأحد الموافق ل 28 فبراير 2019 الجاري،وستنطلق متابعة المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة ليلا، بتوقيت تونس المحلي، وفي الساعة التاسعة من ليلة اليوم، بتوقيت مصر المحلي، وتمام العاشرة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت.

موعد مباراة الزمالك والنجم التونسي اليوم

في مباريات دور ربع النهائي، كان الزمالك تمكن من الفوز، على حساب، نادي حسنية أكادير المغربي، بعد نهاية نتيجة مباراة الذهاب والإياب، لصالحه بنتيجة هدف دون رد، وفي المقابل يدخل النجم التونسي، موعد مباراة الزمالك القادمة في دور الأربعة، بعد تجاوز والتغلب في الدور الماضي، على حسب الهلال السوداني، وذلك بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

يمكن متابعة بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مباشرة، على قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها، أولا المعلق التونسي عصام الشوالي، على القناة الصوتية الاولى، فيما سيتواجد المعلق المصري علي محمد علي القناة الصوتية الثانية، ومن هنا تجدون متابعة بث مباشر مباراة الزمالك اليوم ضد النجم الساحلي.

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