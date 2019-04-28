تشكيل الزمالك اليوم

يستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى ذهاب بطولة الكونفدرالية الأفريقيةفي دور نصف نهائى ، المقرر لعب المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 30 ألف مُشجع، حيث يريد الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية تُؤمن موقفه قبل مباراة العودة التى ستلعب فى تونس يوم 5 مايو المقبل.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلى اليوم:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

قي خط الوسط: طارق حامد ،و أمامه إبراهيم حسن وأوباما ،ومحمود عبد العزيز ،وكهربا.

في خط الهجوم: عمر السعيد.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون