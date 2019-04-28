الزمالك يتقدم على النجم الساحلي 1 / 0 فى الشوط الأول

كتب عمرو جاب الله

انتهى الشوط الأول بين الزمالك والنجم الساحلى التونسى، بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كهربا، فى المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:" محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما بدأ النجم الساحلى المباراة بتشكيل يضم كلا من:"مكرم البديرى فى حراسة...