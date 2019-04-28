شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي بالكونفدرالية

كتب: أحمد أبوعقيل

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودفع كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك بمحمود عبد العزيز في وسط الملعب بدلًا من محمد إبراهيم الذي ظهر في مواجهة بيراميدز بالدوري المصري، كما يتواجد محمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا من أحمد السيد "زيزو".

ويلعب الزمالك مع النجم الساحلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية مساء اليوم، الأحد، قبل أن يلتقيا بعد أسبوع واحد في مباراة الإياب من قبل النهائي بالكونفدرالية في تونس