محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.
ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب والتي ستقام في تونس بالخامس من الشهر المقبل.
وكان الزمالك تأهل لدور الأربعة بالفوز على حسنية أغادير المغربي (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل صعد النجم الساحلي للدور ذاته بالفوز على الهلال السوداني (5-2).
تشكيل الزمالك: (....) - حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - محمود عبد العزيز - طارق حامد - محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إبراهيم حسن - عمر السعيد.
تفاصيل المباراة
حاول الفريق التونسي إدراك هدف التقدم من كرة رأسية بعد مرور 10 دقائق لكن تمر الكرة بجوار مرمى جنش لتظل النتيجة سلبية.
في الدقيقة الـ37 استطاع محمود عبد المنعم "كهربا" أن يسجل هدف التقدم للزمالك بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء يفشل حارس النجم في إبعادها لتصبح النتيجة (1-0) للأبيض.
وفي الدقيقة 42 حاول محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. الطريق للنهائي.. الزمالك 1 - 0 النجم الساحلي.. استراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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