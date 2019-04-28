الزمالك بطلا لدوري المحترفين لليد بالفوز على الأهلي 21-18

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق الزمالك بطولة الدوري المحترفين لكرة اليد موسم 2018 - 2019، بعد الفوز على حساب الأهلي 21-18، في الجولة الأخيرة والـ14 من المسابقة، والتي أقيمت على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

وتعادل الزمالك والأهلي في مباراة الدور الأول بين الفريقين بنتيجة 23-23.

ودخل الزمالك المباراة برصيد 40 نقطة، حيث كان يحتاج للفوز أو التعادل فقط لكي يتوج باللقب، ينما يدخل الأهلي برصيد 39 نقطة، وسط احتياج للفوز فقط من أجل التتويج.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة سجالا بين الفريقين، حتى وصلت الدقيقة الخامسة بهدفين لكل فريق.

واستطاع الأهلي إحراز هدفين لتصل النتيجة لـ4-2، بعد هجمة سريعة قادها بكار.

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ولكن تدارك الزمالك الموقف وفي الدقيقة العاشرة نجح الزمالك في تقليل الفارق، قبل أن يسجل يحيى خالد هدف التعادل لتصبح النتيجة (4-4).

وبدأ الزمالك في التقدم بهدف على أن يتعادل الأهلي حتى وصلت النتيجة لـ7-7 في الدقيقة 18، ليطلب الأهلي وقت مستقطع، ويتألق الأهلي في الدقيقة التالية ويحرز هدفين ليتقدم (9-7) بعد تألق من هادي رفعت حارس الأحمر.

حافظ الأهلي على تقدمه، وأعلنت الدقيقة 25 عن الهدف 11 ليوسع الأهلي الفارق لـ3 أهداف.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط ندية من لاعبي الأهلي والزمالك حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي ( 11 - 10 ).

وفي الشوط الثاني، عادل الزمالك النتيجة، ليتقدم الأهلي ويتعادل الأبيض، حتى وصلت الدقيقة 41 بالتعادل 15 - 15.

وأعلنت الدقيقة 24 عن تقدم الزمالك بنتيجة 18 -17 مستغلا انقص العددي بصفوف الأحمر، ليطلب مدرب الأهلي وقتا مستقطع.

واستطاع الزمالك توسيع الفارق ليفوز 21-18 ويتوج بالدوري لموسم 2018 - 2019.