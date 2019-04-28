أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، الاتصال اتصالا بالثنائي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق الأحمر خلال تواجدهما في ألمانيا للاطمئنان عليهما. وحرص بيبو وعبد الحفيظ على الاتصال بالثنائي للاطمئنان عليهما، وسير البرنامج التأهيلي لهما للتعافي من الإصابة. ويعاني سعد من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، بينما أجرى نيدفيد جراحة في غضروف الركبة. وأبدى الثنائي سعد ونيدفيد ارتياحهما الشديد باهتمام بيبو وعبد الحفيظ، والتواصل معهما على مدار الأيام الماضية. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مكالمة الخطيب بثنائي الأهلي المصاب في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.