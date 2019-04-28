تفاصيل مكالمة الخطيب بثنائي الأهلي المصاب في ألمانيا

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، الاتصال اتصالا بالثنائي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق الأحمر خلال تواجدهما في ألمانيا للاطمئنان عليهما.
وحرص بيبو وعبد الحفيظ على الاتصال بالثنائي للاطمئنان عليهما، وسير البرنامج التأهيلي لهما للتعافي من الإصابة.
ويعاني سعد من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، بينما أجرى نيدفيد جراحة في غضروف الركبة.
وأبدى الثنائي سعد ونيدفيد ارتياحهما الشديد باهتمام بيبو وعبد الحفيظ، والتواصل معهما على مدار الأيام الماضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
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