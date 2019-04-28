مرتضى منصور يعلن خبر سار لعشاق الفسيخ من أعضاء الزمالك في شم النسيم

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال تصريحاته التلفزيونية عن أنه خصص خيمة كبيرة داخل مقر النادي بميت عقبة، لأجل تناول أعضاء الجمعية العمومية للسمك والفسيخ، خلال يوم شم النسيم غدًا الإثنين. وشدد رئيس الزمالك على أنه عاشق للفسيخ قائلا: أنا ملك الفسيخ في مصر، مطالبًا أعضاء الجمعية العمومية بالتواجد داخل النادي غدًا، والاحتفال بشم النسيم والدخول لحاملي الفسيخ سيكون من بوابة شارع جامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يلتقي الزمالك اليوم بالنجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع لمؤازرة الأبيض، في مباراته المصيرية.

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