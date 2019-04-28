استبعد السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثنائي محمد عبد السلام ومحمد عنتر من قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يستبعد هذا الثنائي من تشكيل الزمالك لمواجهة النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.