تشكيل الزمالك لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، أمام النجم الساحلي ، والتي تنطق في التاسعة مساء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية . وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل تونس : في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش في خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – حمدي النقاز Advertisements في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – يوسف أوباما – ابراهيم حسن – محمود عبد المنعم كهربا في خط الهجوم : عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد حارس مرمي – محمد عبد الغني – محمد ابراهيم – أيمن حفني – بهاء مجدي – حميد احداد – أحمد سيد زيزو

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كانت هذه تفاصيل خبر كهربا وعمر السعيد يقودان تشكيل الزمالك لمواجهة النجم الساحلي.. ودكة بدلاء نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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