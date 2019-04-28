العطار: العامل البدني سبب تفوق الأبيض على الأهلي وتتويجه بدوري اليد

اكد احمد العطار نجم كره اليد السابق أن العامل البدني لدى لاعبي الزمالك كان سببًا قويًا في حسم مباراة فريق اليد أمام الأهلي.

وأشار العطار خلال تحليله لمباراة الزمالك والاهلي لكره اليد ان

تفوق اللياقه البدني لدي لاعبي الزمالك حسم لهم بطوله الدوري العام، لافتًا إلى ان طريقه دفاع الاهلي تستهلك مجهود كبير من لياقه لاعبيه.

وفاز فريق الزمالك لليد ، على نظيره الأهلي بنتيجة 21 - 18 ، في المباراة النهاية بطولة الدوري ، والتي اقيمت على صاله وزاراه الشباب والرياضة بمدينه 6 اكتوبر .

وبهذا الفوز الكبير توج أبطال يد الزمالك ، ببطولة الدوري العام لكرة اليد .