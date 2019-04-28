شاهد.. رايو فاليكانو يتقدم على ريال مدريد بالهدف الاول

تقدم رايو فاليكانو بالهدف الاول، في مباراته أمام ريال مدريد والتي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة الخامسة على ملعب تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة الخامسةوالثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". جاء الهدف في الدقيقة 23، من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ادريان ايمباريا بلازيكز. ِشاهد الهدف:

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