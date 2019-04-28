اختيار محمد علي أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي لليد

اختار خبراء لعبه كره اليد بقياده هشام نصر رئيس الاتحاد، الحارس محمد علي نجم الزمالك أفضل لاعب بمباراة الزمالك والاهلي. بعد أداءه المتميز خلال المباراة، احيث أنه كان سبب رئيسي في حسم المباراه لصالح فريق الأبيض. أنه كان سبب رئيسي في حسم المباراه لصالح فريق الأبيض. Advertisements وفاز فريق الزمالك لليد ، على نظيره الأهلي بنتيجة 21 - 18 ، في المباراة النهاية بطولة الدوري ، والتي اقيمت على صاله وزاراه الشباب والرياضة بمدينه 6 اكتوبر . وبهذا الفوز الكبير توج أبطال يد الزمالك ، ببطولة الدوري العام لكرة اليد .

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