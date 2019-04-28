اختيار محمد علي أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي لليد

اختار خبراء لعبه كره اليد بقياده هشام نصر رئيس الاتحاد، الحارس محمد علي نجم الزمالك أفضل لاعب بمباراة الزمالك والاهلي.
بعد أداءه المتميز خلال المباراة، احيثأنه كان سبب رئيسي في حسم المباراه لصالح فريق الأبيض.
وفاز فريق الزمالك لليد ، على نظيره الأهلي بنتيجة
وبهذا الفوز الكبير توج أبطال يد الزمالك ، ببطولة الدوري العام لكرة اليد .
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