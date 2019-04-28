رئيس اتحاد اليد: مباراة الأهلي والزمالك تليق بختام الموسم

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أن مباراة الأهلي والزمالك كانت قوية، مشيرًا إلى أنها تليق بختام الدوري لهذا الموسم.
وفاز فريق الزمالك لليد ، على نظيره الأهلي بنتيجة 21 - 18،في المباراة النهاية بطولة الدوري، والتي أقيمت على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينه 6 أكتوبر .
وبهذا الفوز الكبير توج أبطال يد الزمالك ، ببطولة
وقال نصر في تصريحاته عقب نهاية المباراة:" المباراة كانت قوية بين الزمالك والأهلي، مباراة تليق بختام موسم قوي جدًا".
وتابع كان هناك فنيات أعلي من ذلك كنا نتوقعها وننتظرها أثناء المباراة ولكن الشد العصبي للفريقين أثر علي أداء اللاعبين".
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