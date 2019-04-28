مدرب الهلال الجديد: سعيد بتولي قيادة الفنية لأفضل فريق في آسيا

أعرب البرازيلي شاموسكا المدير الفني الجديد لنادي الهلال السعودي عن سعادته بعد تعيين مديرًا فنيًا للهلال. وأكد شاموسكا استعداده مع الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مديرًا فنيًا للفريق. للفريق. قال شاموسكا: "سعيد جداً بقيادة أفضل فريق في آسيا، نسعى بأن نقدم مستوى متميز ونحقق نتيجة إيجابية". وتابع المدرب البرازيلي أن الفريق عليه نسيان مع حدث في مباراة التعاون، والتي انتهت بخسارة الهلال بخماسية نظيفة. ويتولي المدرب شاموسكا قيادة الهلال حتى نهاية الموسم خلفًا للمدرب المقال زوران مميتش الذي تم الإطاحة به بسبب خسارة نهائي كأس زايد الأندية العربية وكأس الملك.

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