جماهير الزمالك تهتف لفريق اليد بعد التتويج بالدوري

قامت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالهتاف إلى فريق اليد بالنادي الأبيض، بعد نجاحه منذ قليل في تحقيق بالنادي الأبيض، بعد نجاحه منذ قليل في تحقيقالفوز على الأهلي وتتويجه بلقب الدوري. ورددت جماهير الزمالك بحماس: "صباح الخير صباح النصر.. إحنا ملوك اليد في مصر".

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