شاهد.. بايرن ميونخ يتعادل مع نورنبيرج في الدوري الألماني

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بايرن ميونخ أمام نظيره نورنبيرج في المواجهة التي جمعت الفريقين علي استاد فرنكن ستاديون، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري الألماني.

سجل ماثيو بيريرا أول الأهداف في الدقيقة 48، وتمكن بايرن ميونخ من التعادل عن طريق سيرج جنابري في الدقيقة 75.

وتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 71 نقطة في صدارة الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد نورنبيرج إلى النقطة 19 في المركز السابع عشر ليقترب من الهبوط بنهاية الموسم.

بدأ بايرن ميونخ المباراة بضغط من أجل تسجيل هدف مبكر،

وسط صمود دفاعي من نورنيبرج، ولم يشهد اللقاء أي خطورة حقيقية حتى مرور 20 دقيقة.

وفي الدقيقة 23 لاحت أخطر فرص اللقاء من ركلة حرة غير مباشرة، سددها ألابا، ولكن العارضة تتكفل بإبعادها عن المرمى.

وفي الدقيقة 34 أخطأ دفاع بايرن ميونخ بإعادة الكرة إلى حارس المرمى أولريتش، وكاد مهاجم نورنبيج أن يستغلها محرزاً أول الأهداف، ولكن حارس الفريق البافاري تمكن من إبعادها في الوقت المناسب.

واستمرت الكرة متبادلة في منتصف الملعب بين الفريقين، دون

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إمكانية خلق خطورة حقيقية على المرمى، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني افتتح نورنبيرج أهداف المباراة في الدقيقة 48 عن طريق ماثيو بيريرا بعد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

وبحث بايرن ميونخ عن هدف التعادل حتى تمكن الفريق الباففاري من كرة عرضية من إدراك هدف التعادل، بعد تسديدة من سيرج جنابري بشكل متقن من فوق حارس المرمى في الدقيقة 75.

وشهدت نهاية المباراة إثارة كبرى بعد احتساب ركلة جزاء لنورنبيرج سددها تيم لايبولد لترتد من العارضة، لتحرم الفريق من هدف التقدم.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت بدل من الضائع انفرد كومان تماماً بمرمى نورنبيرج، ولكن حارس المرمى تمكن من التصدي للكرة ليحافظ على التعادل لفريقه.

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