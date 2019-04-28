اشتعلت مدرجات برج العرب بالإسكندرية، بعد نزول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أرض الملعب، حيث استقبلتهم الجماهير البيضاء بحرارة شديدة.
ورددت جماهير الزمالك التي تملأ جنبات الملعب بأعداد كبيرة فور نزول لاعبيها: "قطعوهم.. موتوهم"،في إشارة إلى مطالبتهم بتحقيق الفوز على النجم الساحلي في مباراة الليلة.
ويتقابل الزمالك مع بطل تونس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور نصف النهائي من
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الزمالك تشعل المدرجات قبل بداية المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.