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جماهير الزمالك تشعل المدرجات قبل بداية المباراة

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اشتعلت مدرجات برج العرب بالإسكندرية، بعد نزول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أرض الملعب، حيث استقبلتهم الجماهير البيضاء بحرارة شديدة.

ورددت جماهير الزمالك التي تملأ جنبات الملعب بأعداد كبيرة فور نزول لاعبيها: "قطعوهم.. موتوهم"،

في إشارة إلى مطالبتهم بتحقيق الفوز على النجم الساحلي في مباراة الليلة.

ويتقابل الزمالك مع بطل تونس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور نصف النهائي من

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بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وكان نادي الزمالك طرح 30 ألف تذكرة للمباراة خلال الأيام الماضية، نفذت جميعها خلال 24 ساعة فقط، حسب تأكيدات رئيس الزمالك مرتضى منصور في تصريحات سابقة. الجدير بالذكر أن لقاء العودة بين الفريقين، تقرر إقامته يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، بمدينة سوسة التونسية.
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