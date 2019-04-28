رسميًا: بيلا يصعد إلي القسم الثاني

نجح فريق بيلا في الصعود إلى القسم الثاني "الممتاز ب" بقيادة المدير الفني لنادي بيلا عبداللطيف الدوماني بعد غياب لنادي بيلا عبداللطيف الدوماني بعد غيابدام 12عامًا عن هبوط الفريق إلي دوري القسم الثالث. ولم يستطع النادي أن ينجح في التأهل 2007عندما هبط الفريق.

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