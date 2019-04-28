رسميًا: الزمالك بطلًا لدوري اليد

توج فريق الزمالك لليد ببطولة دورى المحترفين، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 21-18، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على

صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر فى إطار الدور النهائى لبطولة دورى المحترفين.

وبهذا الفوز الكبير توج أبطال يد الزمالك ، ببطولة الدوري العام لكرة اليد . وتفوق أبطال الزمالك خلال الشوط الثاني للمباراة ، والتقدم على الأهلي ، ليتوج الفريق بلقب الدوري العام .