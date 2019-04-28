اونلاين | رابط GoAl ZaMaLek مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط الزمالك Taktikora live

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النجم الساحلي والزمالك بث مباشر مشاهدة ماتش الزمالك والنجم الساحلي كورة أون لاين مباراة الزمالك والنجم الساحلي كورة لايف مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت، وتم إسناد التعليق لعصام الشوالي وعلي محمد علي على قناة beIN SPORTS HD 1، وتُقدم قناة بي إن سبورت خدمة قيمة حيث تقوم الشبكة بتوفير مُعلقين الأول لمساندة فريق الزمالك والآخر لمساندة فريق النجم، وتنطلق المباراة على ملعب برج العرب في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر الزمالك مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والزمالك، وأكد محمد أبو العلا أن الفريق لديه دوافع كبية للفوز في مباراة اليوم خاصة وأنه وصل لمراحل مُتقدمة من البطولة، وقد أكد أن مشاركة محمود عبد العزيز بدلاً من فرجاني ساسي هو أفضل خيار خاصة وأن محمد ابراهيم يُزيد الضغط على طارق حامد في وسط الملعب مما يدفعه لبذل مجهود مُضاعف، وأكد أن الزمالك يستطيع الحصول على الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه هذا العام.

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