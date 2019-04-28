اونلاين | Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليوم sun 28 Apr 2019 مباراة الزمالك الآن TV ON

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Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليوم sun 28 Apr 2019 مباراة الزمالك الآن TV ON
أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، أمام النجم الساحلي ، والتي تنطق في التاسعة مساء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليوم sun 28 Apr 2019 مباراة الزمالك الآن TV ON
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل تونس :
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
في خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - يوسف أوباما - ابراهيم حسن – محمود عبد المنعم كهربا
في خط الهجوم : عمر السعيد
Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليوم sun 28 Apr 2019 مباراة الزمالك الآن TV ON
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد الغني - محمد ابراهيم - أيمن حفني - بهاء مجدي - حميد احداد - أحمد سيد زيزو
وليد كريدان
محمد عمر كوناتي - صدام بن عزيزة - زياد بوغطاس
عمار الجمل - محمد فراس - كريم العواضي - وجدي كشريدة
ياسين الشخاوي - كريم عريبي - إيهاب المساكني