اونلاين | Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليوم sun 28 Apr 2019 مباراة الزمالك الآن TV ON

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Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليوم sun 28 Apr 2019 مباراة الزمالك الآن TV ON

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، أمام النجم الساحلي ، والتي تنطق في التاسعة مساء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليوم sun 28 Apr 2019 مباراة الزمالك الآن TV ON

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل تونس :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - يوسف أوباما - ابراهيم حسن – محمود عبد المنعم كهربا

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في خط الهجوم : عمر السعيد

Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليوم sun 28 Apr 2019 مباراة الزمالك الآن TV ON

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد الغني - محمد ابراهيم - أيمن حفني - بهاء مجدي - حميد احداد - أحمد سيد زيزو