اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم مصر سبورت خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 28 أبريل 2019، حيث يحل فريق النجم الساحلي التونسي ضيفاً على الزمالك، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي ضمن بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، وسيستضيف اللقاء أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر عبر قناة بي إن سبورت HD 1، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلقين عصام الشوالي وعلي محمد علي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

فاز الزمالك على النجم الساحلي في مباراة واحدة فقط من أصل آخر 4 جمعت بينهما بجميع البطولات، وفي المقابل خسر في مباراتين، كما تعادل في مباراة أخرى.

ومن ناحية المعدل التهديفي بالمواجهات المباشرة، سجل الفارس الأبيض 6 أهداف، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.

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تعرض الفريق المصري للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه بيراميدز بهدف وحيد دون رد بالدوري المصري الممتاز، بينما فاز الفريق التونسي على مضيفه الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد بكأس الكونفدرالية.

يُعتبر المدافع محمود علاء هو هداف القلعة البيضاء الموسم الحالي، حيث أحرز 13 هدفاً بالدوري المحلي، إضافة إلى هدف بالبطولة الإفريقية.

ومن جانبه، يُعد النجم التونسي ياسين الشيخاوي هو هداف النجم الساحلي، بعدما سجل 4 أهداف بالدوري التونسي، إضافة إلى هدفين قارياً.

تمكن الزمالك من الفوز في 5 مباريات من أصل 12 خاضها بكأس الإتحاد الموسم الجاري، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في مباراتين، كما سقط في فخ التعادل في 5 مباريات أخرى.

على الجانب المقابل، نجح النجم الساحلي في تحقيق الانتصار في 6 مباريات من أصل 10 خاضها بالبطولة، بينما تعرض للخسارة في 3 مباريات، كما تعادل في مباراة واحدة فقط.