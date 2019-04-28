اونلاين | Italian Zamalkawy مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد 28 / 4 / 2019

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مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي ، يلتقي فريقي الزمالك والنجم الساحلي ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019، الزمالك الملكي يحاول أن يصل إلي النهائي الأفريقي، عبر بوابة النجم، من لقاءه الأول، فهل ينجح بإفتراس الفريق التونسي وسط حضور جماهيره في القاهرة، أم لا، خصوصا أن المواجهة ستكون صعبة وقوية للغاية، فهل ينجح الفريق الزملكاوي في الفوز، وتحقيق نتيجة كبيرة، وعدم إستقبال أي هدف في مرماه، أم سيكون للفريق التونسي النجم الساحلي، المبادرة، والنجاح في الخروج من المواجهة سالماً محافظاً علي نظافة شباكه، من أجل حسم التأهل في لقاء الإياب علي ملعبه وبين جماهيره في تونس.

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء عصام الشوالي وعلي محمد علي..

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مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر

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