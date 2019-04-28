اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28-4-2019 الكونفدرالية الافريقية Zamalek noW

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بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28-4-2019 الكونفدرالية الافريقية Zamalek noW
نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم ، حيث أنها واحدة من أهم المباريات الخاصة بكأس الاتحاد الأفريقي، وبالتحديد في ذهاب نصف النهائي، والتي ستقام اليوم من خلال ملعب بترو سبورت، وكل فريق داخله الحماسة الشديدة للفوز في تلك المباراة من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل مباراة الإياب.
بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28-4-2019 الكونفدرالية الافريقية Zamalek noW
سنتباع معكم اليوم نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم لحظة بلحظة ، حيث تمكن نادي الزمالك من الصعود إلى مباراة نصف النهائي ليقابل النجم الساحلي بعد أن تغلب على فريق حسنية أكادير، وفيما يخص الدوري المصري الممتاز، فقد تمكن نادي الزمالك من الحصول على المركز الثاني حتى الآن، وذلك بعد حصوله على ستين نقطة، وهزيمته الأخيرة من نادي بيراميدز.
بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28-4-2019 الكونفدرالية الافريقية Zamalek noW
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