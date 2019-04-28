اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28-4-2019 الكونفدرالية الافريقية Zamalek noW

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بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28-4-2019 الكونفدرالية الافريقية Zamalek noW

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم ، حيث أنها واحدة من أهم المباريات الخاصة بكأس الاتحاد الأفريقي، وبالتحديد في ذهاب نصف النهائي، والتي ستقام اليوم من خلال ملعب بترو سبورت، وكل فريق داخله الحماسة الشديدة للفوز في تلك المباراة من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل مباراة الإياب.

بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28-4-2019 الكونفدرالية الافريقية Zamalek noW