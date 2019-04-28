اونلاين | جوال (موبايل) يلا شوت hd مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر koralive بدون تقطيع للجوال

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شاهد بث مباشر مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي، يفتح ملعب برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك والنجم الساحلي، وذلك يوم الأحد القادم 28 أبريل 2019، الموافق 23 شعبان 1440 هجريًا، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19.

جوال (موبايل) يلا شوت hd مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر koralive بدون تقطيع للجوال

بث يلا شوت مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي، صعد الفارس الأبيض إلى هذا الدور بعد تغلبه على فريق حسينة أغادير في مجموع المبارتين بنتيجة (0-1)، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم، حقق النجم الساحلي التونسي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد تحقيق الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.

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جوال (موبايل) يلا شوت hd مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر koralive بدون تقطيع للجوال

مشاهدة مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي، سيغيب عن الزمالك في مباراة النجم الساحلي متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي بعد تعرضه لإصابة في لقاء فريقه أمام حسنية أغادير، بالإضافة إلى الثنائي حازم إمام وخالد بوطيب لنفس السبب، ولن يفتقد الفارس الأبيض أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

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افريقيا يا زمالك.. بث مباشر مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي اليوم 28-4-2019 ON Sport

كورة كافيه سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيدخل محمود عبد العزيز في منتصف الميدان بجوار طارق حامد لتعويض غياب ساسي، وسيقود هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد لتعويض غياب المغربي خالد بوطيب، وخلفه الثلاثي حميد أحداد، أوباما، أحمد سيد زيزو.

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جوال (موبايل) يلا شوت hd مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر koralive بدون تقطيع للجوال

محمود جنش

عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

طارق حامد - محمود عبد العزيز

حميد أحداد - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

عمر السعيد

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افريقيا يا زمالك.. بث مباشر مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي اليوم 28-4-2019 ON Sport

وليد كريدان

محمد عمر كوناتي - صدام بن عزيزة - زياد بوغطاس

عمار الجمل - محمد فراس - كريم العواضي - وجدي كشريدة

ياسين الشخاوي - كريم عريبي - إيهاب المساكني