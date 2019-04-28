اونلاين | كورة ستار Zamalek goAl مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (TV) تابع الزمالك لايف اليوم star kora

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كورة ستار Zamalek goAl مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (TV) تابع الزمالك لايف اليوم star kora

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى التاسعة من مساء اليوم، الأحد الموافق 28 / 4 / 2019، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 30 ألف مُشجع، حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تُؤمن موقفه قبل مباراة العودة التى ستقام فى تونس يوم 5 مايو المقبل.

كورة ستار Zamalek goAl مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (TV) تابع الزمالك لايف اليوم star kora

الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية، عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع الفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضا على ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.

كورة ستار Zamalek goAl مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (TV) تابع الزمالك لايف اليوم star kora

تأتى مباراة الزمالك والنجم الساحلى، فى ظل تحديات كثيرة يمر بها الأبيض، بعدما فقد صدارة الدورى الممتاز بالهزيمة من بيراميدز، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى، بهدف دون رد، ليحتل المركز الثالث بترتيب المسابقة المحلية، بعدما احتل بيراميدز صدارة الجدول برصيد 63 نقطة فيما جاء الأهلى ثانيًا برصيد 62 نقطة ثم الأبيض فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة، إلا أن بيراميدز يتفوق على القطبين بخوض مباراتين أكثر فى مشواره الدورى.

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كورة ستار Zamalek goAl مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (TV) تابع الزمالك لايف اليوم star kora

من جانبه يسعى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لمصالحة مجلس إدارة الأبيض وجماهيره، بعد حالة الغضب التى شهدتها القلعة البيضاء، بعدما حمله المجلس مسئولية الهزيمة من بيراميدز وتراجع نتائج الفريق بالمسابقة المحلية، بالإضافة إلى فوزه الضعيف على حسينة أغادير المغربى بهدف نظيف فى ربع نهائى الكونفدرالية، لذا يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تضمن للأبيض التأهل للمباراة النهائية، حيث تحلم الجماهير البيضاء بتتويج فريقها باللقب الأفريقى لأول مرة فى تاريخه، هذا الموسم، كما تسعى لرد اعتبارها بالفوز على النجم الساحلى، بعدما اقصى الزمالك من دور نصف النهائى بالكونفدرالية قبل ذلك عام 2015، مع البرتغالى فيريرا، بعدما هُزم الأبيض بنتيجة 5 / 4، فى مجموع لقائى الذهاب والعودة، ليحرم من التأهل إلى المباراة النهائى فى الموسم الذى شهد تتويجه بلقبى الدورى وكأس مصر.

كورة ستار Zamalek goAl مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (TV) تابع الزمالك لايف اليوم star kora

وحرص السويسرى جروس على الحديث مع لاعبيه على ضرورة غلق ملف الدورى الممتاز، مؤقتًا، والتركيز فقط فى تحقيق الفوز فى مباراة النجم الساحلى، لمصالحة الجماهير، وتسهيل مأمورية مباراة العودة التى ستقام فى تونس، واستغلال التواجد الجماهير الكبير الذى سيدعم الأبيض فى موقعة الذهاب ببرج العرب ويعد الأقرب فى تشكيلة الزمالك اليوم استمرار نفس تشكيلة الفريق فى اللقاء السابق أمام بيراميدز باستثناء عودة محمود عبد العزيز لقيادة خط الوسط على حساب محمد إبراهيم.

كورة ستار Zamalek goAl مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (TV) تابع الزمالك لايف اليوم star kora

فى المقابل، يسعى النجم الساحلى لاستغلال انتعاشة فوزه ذهاباً وإياباً على الهلال السودانى بجانب خوضه معسكرا مبكرا فى مصر بفترة كافية قبل مباراة الزمالك من أجل الخروج بنتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب أمام الأبيض لاسيما بعدما دخل اللاعبين فى الأجواء المصرية بعدما خاضوا مباراة العودة مع الهلال السودانى فى ربع نهائى الكونفدرالية على ستاد الجيش بالسويس نظرًا للأحداث السياسية التى تشهدها السودان ثم خاض الفريق تدريباته يومى الخميس والجمعة الماضيين على استاد بتروسبورت قبل أن يخوضوا المران الختامى مساء أمس على استاد برج العرب.

كورة ستار Zamalek goAl مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (TV) تابع الزمالك لايف اليوم star kora

فيما يفقد النجم الساحلى، نجمه وليد كريدان، حارس مرمى الفريق التونسى، فى مباراة الزمالك، بعد إصابته فى الركبة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الهلال السودان بجانب غياب مهاجمه كريم العريبي للإيقاف بعد تعرضه لطرد مباشر أمام الفريق السودانى فى لقاء العودة إلا إن الفريق التونسى يمتلك مجموعة من العناصر المميزة وعلى رأسهم المهاجم المخضرم ياسين الشيخاوى وإيهاب المساكنى بجانب وجدى كشريدة والصاعد مالك بعيو.