رياضة | أسطورة ليفربول يرفض مقارنة صلاح مع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يرفض مقارنة صلاح مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض جارسيا أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي السابق، دخول محمد صلاح نجم الفريق، في مقارنة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، بالفترة الحالية.

وقال جارسيا، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية": "احتفاظ ليفربول بصلاح؟ إذا أصبح الفريق يفوز بالبطولات، فأعتقد أنه من الأسهل أن يظل اللاعب في أنفيلد".

وأضاف: "نعلم أن برشلونة وريال مدريد يدخلان الميركاتو لضم أفضل اللاعبين، وصلاح ضمن هذه الفئة في الفترة الحالية".

وتابع: "سمعت أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بضم صلاح، وسبق أن رأينا نتيجة ذلك مع سواريز وكوتينيو، وندرك مدى صعوبة أن يقول اللاعبون لا أمام التوقيع لقطبي إسبانيا".

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وواصل: "في هذه اللحظة أرى أن ليفربول نادٍ مختلف عن السنوات الماضية، بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم في العام الحالي ينافس أوروبيًا ومحليًا على لقب البريميرليج".

وأكمل: "كلاعب أنت تريد الفوز بالبطولات، وإذا قمت بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، فأنت تعلم أنك ستتوج بالألقاب".

وأردف: "لا شك أن صلاح سيكون نجمًا في ريال مدريد أو برشلونة، لأنه يتمتع بجودة رائعة".

واستطرد: "سمعت الجماهير يقارنون صلاح بميسي، لكن بالنسبة لي هذه مبالغة قليلًا، إلا أن ذلك لا ينفي أن لاعب ليفربول يمتلك السرعة والمهارة، ويمكن أن يظهر بشكل جيد مع أي فريق في العالم".

وأتم: "في رأيي صلاح يأتي بعد ميسي وكريستيانو، كما أنه في نفس مستوى هازارد وسترلينج".