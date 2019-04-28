رياضة | اللحظات الأخيرة من فوز الزمالك على الأهلي و تتويجة بطلاً لدوري كرة اليد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللحظات الأخيرة من فوز الزمالك على الأهلي و تتويجة بطلاً لدوري كرة اليد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي 3 x

13:00 0 أرسنال بيرنلي 0 x

15:05 1 مانشستر سيتي مانشستر يونايتد 1 x

17:30 1 تشيلسي الدوري الإسباني فالنسيا 0 x

12:00 1 إيبار ريال سوسييداد 2 x

16:15 1 خيتافي رايو فاليكانو 0 x

20:45 0 ريال مدريد الدوري الإيطالي فروسينوني 0 Advertisements x

12:30 2 نابولي سامبدوريا 0 x

18:00 2 لاتسيو تورينو 0 x

20:30 0 ميلان الدوري الألماني هوفنهايم 1 x

15:30 4 فولفسبورج نورنبيرغ 1 x

18:00 1 بايرن ميونخ الكونفدرالية الإفريقية الصفاقسي 2 x

18:00 0 نهضة بركان الزمالك 0 x

21:00 0 النجم الساحلي

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