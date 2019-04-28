رياضة | أهداف مباراة - نورنبيرج 1 × 1 بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - نورنبيرج 1 × 1 بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
3
x
13:00
0
أرسنال
بيرنلي
0
x
15:05
1
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
1
x
17:30
1
فالنسيا
0
x
12:00
1
إيبار
ريال سوسييداد
2
x
16:15
1
خيتافي
رايو فاليكانو
0
x
20:45
0
فروسينوني
0
x
12:30
2
نابولي
سامبدوريا
0
x
18:00
2
لاتسيو
تورينو
0
x
20:30
0
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
1
x
15:30
4
فولفسبورج
نورنبيرغ
1
x
18:00
1
بايرن ميونخ
الكونفدرالية الإفريقية
الصفاقسي
2
x
18:00
0
نهضة بركان
الزمالك
0
x
21:00
0
النجم الساحلي