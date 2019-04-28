رياضة | أرسين فينجر يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسين فينجر يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أرسين فينجر مدرب نادي أرسنال السابق، عن سبب استبعاد محمد صلاح من تشكيلة الموسم وأيضاً المنافسة الشرسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب البريميرليج.

وقال فينجر في تصريحاته عبر شبكة "بي إن سبورت": "عدم وجود محمد صلاح في التشكيلة المثالية للموسم الحالي أمر طبيعي لأن التصويت تم خلال فبراير ومستواه حينها كان متراجعاً".

Advertisements

وتابع حديثه: "هدف أجويرو في مرمى بيرنلي يدل على أن القدر لا يقف بجانب ليفربول في صراع اللقب، أعتقد أنه مازال هناك أمل لفريق ليفربول ولكنه سوف يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد وهي مباراة صعبة على الريدز خارج الديار".

وتابع حديثه: "ليفربول سوف يقاتل على لقب البريميرليج حتى نهاية الموسم ولكن يبدو أن القدر يقف ضد الريدز، على الرغم من سيطرتهم على الدوري الانجليزي في الماضي".

وأكمل: "حتى الأن لم يعد بإمكان ليفربول التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، في كل مرة توجد أمور بسيطة تقف ضدهم".