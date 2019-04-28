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رياضة | لقطة الموسم في دوري اليد.. يحيى الدرع لاعب الزمالك يحمل إسلام عيسى نجم الأهلي لتلقي العلاج (فيديو)

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أرسنال

بيرنلي

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مانشستر يونايتد

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ريال سوسييداد

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خيتافي

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نابولي

سامبدوريا

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لاتسيو

تورينو

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ميلان

الدوري الألماني

هوفنهايم

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4

فولفسبورج

نورنبيرغ

1

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18:00

1

بايرن ميونخ

الكونفدرالية الإفريقية

الصفاقسي

2

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18:00

0

نهضة بركان

الزمالك

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21:00

0

النجم الساحلي

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