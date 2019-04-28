رياضة | لقطة الموسم في دوري اليد.. يحيى الدرع لاعب الزمالك يحمل إسلام عيسى نجم الأهلي لتلقي العلاج (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقطة الموسم في دوري اليد.. يحيى الدرع لاعب الزمالك يحمل إسلام عيسى نجم الأهلي لتلقي العلاج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي 3 x

13:00 0 أرسنال بيرنلي 0 x

15:05 1 مانشستر سيتي مانشستر يونايتد 1 x

17:30 1 تشيلسي الدوري الإسباني فالنسيا 0 x

12:00 1 إيبار ريال سوسييداد 2 x

16:15 1 خيتافي رايو فاليكانو 0 x

20:45 0 ريال مدريد الدوري الإيطالي فروسينوني 0 Advertisements x

12:30 2 نابولي سامبدوريا 0 x

18:00 2 لاتسيو تورينو 0 x

20:30 0 ميلان الدوري الألماني هوفنهايم 1 x

15:30 4 فولفسبورج نورنبيرغ 1 x

18:00 1 بايرن ميونخ الكونفدرالية الإفريقية الصفاقسي 2 x

18:00 0 نهضة بركان الزمالك 0 x

21:00 0 النجم الساحلي

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