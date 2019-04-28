رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (تغطية مباشرة) Zamalek vs Étoile du Sahel

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تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد أن تخطي عقبة فريق حسنية أغادير المغربي بنتيجة هدف مقابل لاشئ في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

أما الفريق التونسي فقد نجح في تخطي عقبة نكانا الزامبي بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.