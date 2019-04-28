رياضة | جماهير الزمالك ببرج العرب: "صباح الخير صباح النصر احنا ملوك اليد في مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك ببرج العرب: "صباح الخير صباح النصر احنا ملوك اليد في مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جماهير نادي الزمالك، على الاحتفال بفريقها لكرة اليد بعد التتويج بدوري محترفي اليد، بعد الفوز على النادي الأهلي منذ قليل، بنتيجة 21\18.

وهتفت الجماهير البيضاء، بعد نهاية المباراة مباشرة، فقالت: "صباح الخير صباح النصر إحنا ملوك اليد في مصر".

وتؤازر جماهير الفارس الأبيض، ناديها الآن داخل ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، تمهيدًا لمواجهة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.