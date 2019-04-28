رياضة | الزمالك يفوز على الأهلي ويتوج بطلا لدوري اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفوز على الأهلي ويتوج بطلا لدوري اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني باسم السبكي، لقب بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي 2018 - 2019، عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 21 - 18.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 11 - 10، قبل أن يستفيق الزمالك خلال فعاليات الشوط الثاني ليفوز باللقاء ويتوج باللقب.

ارتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة رقم 43، فيما أصبح رصيد المارد الأحمر عند النقطة 40 يحتل بهم وصافة الدوري.