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رياضة | أهداف مباراة - الصفاقسي التونسي 2 × 0 نهضة بركان المغربي | ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية

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الممتاز

ليستر سيتي

3

x
13:00

0

أرسنال

بيرنلي

0

x
15:05

1

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

1

x
17:30

1

فالنسيا

0

x
12:00

1

إيبار

ريال سوسييداد

2

x
16:15

1

خيتافي

رايو فاليكانو

0

x
20:45

0

فروسينوني

0

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x
12:30

2

نابولي

سامبدوريا

0

x
18:00

2

لاتسيو

تورينو

0

x
20:30

0

ميلان

الدوري الألماني

هوفنهايم

1

x
15:30

4

فولفسبورج

نورنبيرغ

1

x
18:00

1

بايرن ميونخ

الكونفدرالية الإفريقية

الصفاقسي

2

x
18:00

0

نهضة بركان

الزمالك

0

x
21:00

0

النجم الساحلي

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الكلمات الدلائليه
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