رياضة | إدارة برج العرب تشعل حماس لاعبي الزمالك بفيديو قبل موقعة النجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة برج العرب تشعل حماس لاعبي الزمالك بفيديو قبل موقعة النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بعرض مقطع فيديو "حماسي" لمشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في بطولة كأس الكونفدرالية، على أغنية "أنت تقدر".

وتفاعلت جماهير نادي الزمالك بقوة مع الأغنية، التي اشعلت حماس المتواجدين داخل ملعب "برج العرب" الآن، لمؤازرة الزمالك في مباراته أمام النجم الساحلي التونسي، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.