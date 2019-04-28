رياضة | الصفاقسي يضع قدمًا بنهائي الكونفيدرالية بثنائية في شباك نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يضع قدمًا بنهائي الكونفيدرالية بثنائية في شباك نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الصفاقسي التونسي على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "الطيب المهيري" في تونس، ضمن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

افتتح علاء مرزوقي أهداف الصفاقسي في الدقيقة 29، وأضاف حمزة المثلوثي الهدف الثاني للفريق التونسي بالدقيقة 47 من ركلة جزاء، ليحصد بطل تونس فوزًا ثمينًا يزيد فرصه في التأهل للمباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وستقام مباراة الإياب بين الصفاقسي ونهضة بركان يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل في المغرب، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية.

وسيلاقي المتأهل من مواجهة الصفاقسي ونهضة بركان، الفائز من لقاء الزمالك والنجم الساحلي في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية.