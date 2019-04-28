رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، أمام النجم الساحلي ، والتي تنطق في التاسعة مساء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل تونس :
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
في خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - يوسف أوباما - ابراهيم حسن – محمود عبد المنعم كهربا
في خط الهجوم : عمر السعيد
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد الغني - محمد ابراهيم - أيمن حفني - بهاء مجدي - حميد احداد - أحمد سيد زيزو.
بينما تم استبعاد كل من محمد عبد السلام ومحمد عنتر.