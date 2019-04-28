رياضة | التعادل يحسم موقعة مانشستر يونايتد وتشيلسي في قمة البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم موقعة مانشستر يونايتد وتشيلسي في قمة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق تشيلسي، ضد فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خوان ماتا هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة الحادية عشر من الشوط الأول، قبل أن يتعادل ماركوس الونسو في الدقيقة 43 بعد خطأ قاتل من ديفيد دي خيا حارس مرمى اليونايتد.

ويحتل تشيلسي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يحل مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 65 نقطة.