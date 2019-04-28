رياضة | مدرب بيرنلي يفاجئ جوارديولا بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيرنلي يفاجئ جوارديولا بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق شون ديتش المدير الفني لنادي بيرنلي، على رؤية نظيره بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو يطلب من لاعبيه إضاعة الوقت خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأحد.

وقال مدرب بيرنلي عقب نهاية المباراة: "كان أمراً ممتعاً وانت تسمع بيب يصرخ ويطلب من لاعبيه تناقل الكرة عند الكورنر لتضييع الوقت، هذا كان مرضياً بالنسبة لي".

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وخسر بيرنلي من مانشستر سيتي بهدف نظيف في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز ليرفع السماوي رصيده إلى النقطة 92 في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وتابع شون: "أنا فخور بما قدمه اللاعبين، وأخبرتهم بأننا يجب ألا نجعل الأمور سهلة على مانشستر سيتي. يجب أن نلعب بعقليتنا وهذا ما حدث".