نجل سواريز يرث هذه الصفة السيئة من والده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم الأاورجواياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، برفقة زملائه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد الفوز على ليفاني بهدف مقابل لاشيئ أحرزه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

عدسات المصورين، التقطت صورة طريفة للويس سواريز وابنه عقب فوز الفريق، حيث يظهر في الصورة الطفل لوترو، البالغ من العمر 6 أشهر وهو يعض كتف والده، بينما كان الأخير يحمله ويتجول فيه بالمعلب معبرا عن فرحه بالحفاظ على بطولة “الليجا”.

الصورة أعادت إلى الأذهان ماضي سواريز الأسود في الاعتداء على اللاعبين عن طريق “العض”، لدرجة أن التقارير تقول إن برشلونة عندما وقّع معه، وضع بندا في العقد يمنعه من “عضّ” أي لاعب من فرق الخصوم، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

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وفور انتشار تلك الصورة الطريفة سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر صورة عديدة لسواريز هو يعض بعض اللاعبين، ففي عام 2010، تم إيقافه 7 مباريات في الدوري الهولندي عندما كان يلعب لأياكس أمسترادم، ووقتها غض لاعب إيندهوفن عثمان باكال في كتفه.

سواريز بعد انتقاله إلى ليفربول، عضّ لاعب تشلسي الإنجليزي الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، وعاقبته اللجنة التأديبية في الاتحاد الإنجليزي آنذاك بالحرمان لـ10 مباريات في موسم 2012-2013.

وفي حادث مشابه، قام لويس بعضّ لاعب المنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني في مونديال كأس العالم التي أقيمت في البرازيل عام 2014، وقد وأوقفه الاتحاد الدولي (فيفا) تسع مباريات مع منتخب بلاده، و4 أشهر مع ناديه، إضافة إلى غرامة مالية.

اللاعب انتقل من ليفربول إلى برشلونة، وأكمل العقوبة حتى أنهاها في 25 أكتوبر 2015، ومن وقتها توقف عن العض حتى الآن.