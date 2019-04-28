انت الان تتابع تفاصيل خبر ركلات الترجيح تحرم "أمراء باريس" من الثنائية المحلية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 08:51 مساءً - قبض نادي رين على كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه على باريس سان جيرمان بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، إثر نهاية الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

تقدَّم سان جيرمان بهدفين للثنائي البرازيلي، داني ألفيس ونيمار دا سيلفا، في الدقيقتين الـ13 والـ22، وردَّ رين بثنائية لبرسنيل كيمبيمبي خطأً بمرمى فريقه وميكسير في الدقيقتين الـ40 والـ66.

Advertisements

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، لم يعرفا سوى خروج "الفتى الذهبي" كيليان مبابي مطروداً بالبطاقة الحمراء، قبل لحظات من الذهاب إلى ركلات الترجيح.

واكتفى "أمراء باريس" بلقب الدوري الفرنسي، في حين خرج الفريق من كأسي فرنسا والرابطة، إضافة إلى الإقصاء المرير على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع مراقبون أن تقْدم الإدارة الباريسية على إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي فشل في مواصلة النجاحات المحلية، وعدم المنافسة على الجبهة القارية.