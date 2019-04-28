انت الان تتابع مانشستر سيتي يحقق ثاني أطول سلسلة من الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

مانشستر سيتي

واصل فريق مانشستر سيتي، تحقيق الأرقام القياسية، بعدما استعاد صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، من نظيره ليفربول، بعدما حقق الفوز على نظيره بيرنلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيرجيو أجويرو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد تيرف مور، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات البريميرليج، ليرفع السيتي رصيده إلى 92 نقطة، محلقًا في الصدارة، بفارق نقطة عن نظيره الريدز، صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد فريق بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

واستطاع رجال جوارديولا، أن يحققوا الفوز الثاني عشر على التوالي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على بيرنلي اليوم الأحد على ملعب الأخير، بهدف نظيف. ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن تلك السلسلة من الانتصارات هي ثاني أطول سلسلة لفريق مانشستر سيتي في تاريخه بطولة البريميرليج. وحقق

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