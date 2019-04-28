انت الان تتابع الإنتاج عن تأجيل لقاء الزمالك: نريد مبدأ تكافؤ الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد شحاتة ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن موقف ناديه واضح بخصوص الموافقة على تأجيل مباراة الزمالك، التي كان مقررًا لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، لتقام يوم 15 مايو المقبل، لمشاركة الفارس الأبيض، في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، عبر راديو "أون سبورت"، قائلا: "من الطبيعي مساندة الزمالك في مشواره الافريقي باعتباره ممثل مصر، ولكن لا نريد التأجيل على حساب مصلحة الإنتاج الحربي".
وواصل، حديثه، قائلا: "نريد تكافؤ فرص في المواعيد الجديدة، الزمالك حاليًا مؤجل له وادي دجلة، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، والجدول الجديد حدد مواعيد مباراتي وادي دجلة يوم 9 مايو، والإنتاج يوم 15 مايو، ولا نعرف لماذا لم يحدد موعد مباراة الحرس". واختتم مهدي، تصريحاته: " نريد منطقًا سويًّا بخصوص ذلك، خاصة
وواصل، حديثه، قائلا: "نريد تكافؤ فرص في المواعيد الجديدة، الزمالك حاليًا مؤجل له وادي دجلة، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، والجدول الجديد حدد مواعيد مباراتي وادي دجلة يوم 9 مايو، والإنتاج يوم 15 مايو، ولا نعرف لماذا لم يحدد موعد مباراة الحرس".
واختتم مهدي، تصريحاته: " نريد منطقًا سويًّا بخصوص ذلك، خاصة أن الجهاز الفني ألغى كل استعداداته للزمالك، ومنحنا اللاعبين راحة، ونخوض أول مباراة لنا في الدوري يوم 10 مايو أمام الإسماعيلي، والطبيعي أن يكون هناك تكافؤ فرص".
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت اليوم الأحد، تأجيل مواجهة فريق الزمالك، أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز، على أن يتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الإفريقية.
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