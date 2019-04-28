انت الان تتابع الإنتاج عن تأجيل لقاء الزمالك: نريد مبدأ تكافؤ الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد شحاتة ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن موقف ناديه واضح بخصوص الموافقة على تأجيل مباراة الزمالك، التي كان مقررًا لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، لتقام يوم 15 مايو المقبل، لمشاركة الفارس الأبيض، في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، عبر راديو "أون سبورت"، قائلا: "من الطبيعي مساندة الزمالك في مشواره الافريقي باعتباره ممثل مصر، ولكن لا نريد التأجيل على حساب مصلحة الإنتاج الحربي".

وواصل، حديثه، قائلا: "نريد تكافؤ فرص في المواعيد الجديدة، الزمالك حاليًا مؤجل له وادي دجلة، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، والجدول الجديد حدد مواعيد مباراتي وادي دجلة يوم 9 مايو، والإنتاج يوم 15 مايو، ولا نعرف لماذا لم يحدد موعد مباراة الحرس". واختتم مهدي، تصريحاته: " نريد منطقًا سويًّا بخصوص ذلك، خاصة

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