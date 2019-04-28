انت الان تتابع تعرف على حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
جاني سيكازوي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره النجم الساحلي التونسي، اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب» بمدينة الإسكندرية، وذلك في ذهاب نصف نهائي مسابقة بطولة الكونفيدرالية الإفريقية نسخة (2018- 2019). ويدخل لاعبو الزمالك مواجهة اليوم تحت شعار «الحسم في القاهرة» مستغلين إقامة المباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم، بحضور 30 ألف مشجع، ويدير مباراة الفريقين الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من إريتريا، وروميو كاسنجلي من زامبيا، والحكم الرابع أدريك نيكول من زامبيا أيضًا.
ونرصد لكم 5 معلومات عن حكم مواجهة الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلي: 1- شاهد على إنقاذ حمادة طلبة التاريخي أمام نيجيريا، وأنهى صافرة نهاية اللقاء، عندما كان محمد صلاح منفردًا بالمرمى. 2- أدار للزمالك مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، الأولى مع سان جورج الإثيوبي، وانتهت بالتعادل 2-2، والثانية كانت أمام
ونرصد لكم 5 معلومات عن حكم مواجهة الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلي:
1- شاهد على إنقاذ حمادة طلبة التاريخي أمام نيجيريا، وأنهى صافرة نهاية اللقاء، عندما كان محمد صلاح منفردًا بالمرمى.
2- أدار للزمالك مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، الأولى مع سان جورج الإثيوبي، وانتهت بالتعادل 2-2، والثانية كانت أمام المغرب الفاسي، وفاز بها الزمالك 2-0.
3- أدار نهائي كأس العالم للأندية 2016، بين ريال مدريد وكاشيما، وفاز بها الزمالك 4-2.
4- أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية، في النسخة الماضية، والتي جمعت بين الفراعنة ومنتخب الكاميرون، وتوج بها الأخير بعد الفوز بهدفين لهدف.
5- تم إيقافه من قبل الكاف، بعد مباراة الترجى التونسى وأول أغسطس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالنسخة الماضية، بعد اعتراض الفريق الأنجولي على قراراته.
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