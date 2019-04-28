بعد تجاهله السلام عليه.. بن عرفة ينتقم برفع ميدالية التتويج في وجه القطري ناصر الخليفي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة للقطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان الفرنسي، وهو يتجاهل نجم نادي رين، حاتم بن عرفة، الذي مد يده للسلام عليه خلال مراسم التتويج.

وكان سان جرمان قد فرط بتقدمه بنتيجة 2-0، ليتعادل 2-2 ثم يخسر بركلات الجزاء 5-6، في مباراة تألق فيها بن عرفة.

ومد بن عرفة يده للسلام على رئيس سان جرمان، الذي حاول تجاهله، قبل أن يرد السلام “ببرود”، ما جعل بن عرفة يرفع الميدالية الذهبية بوجه الخليفي، كنوع من “الانتقام”، وذلك بعد تخلي سان جرمان عنه قبل بضعة أعوام، عانى فيها النجم الفرنسي ذو الأصول العربية في باريس.