شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لخوض مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، أمام النجم الساحلي، والتي تنطق في التاسعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية . وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل تونس : في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش Advertisements في خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعه – حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – يوسف أوباما – ابراهيم حسن – محمود عبدالمنعم كهربا في خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: عماد السيد حارس مرمي – محمد عبدالغني – محمد ابراهيم – أيمن حفني – بهاء مجدي – حميد احداد – أحمد سيد زيزو

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